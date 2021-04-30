  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor EURO 2020 Semih'in muhteşem golünü paylaştı
Spor

EURO 2020 Semih'in muhteşem golünü paylaştı

EURO 2020 resmi Twitter hesabı, Semih Şentürk'ün 2008 yılında Hırvatistan'a attığı son dakika golünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:11:00 -

Nöbetçi golcü unutulmuyor. Fenerbahçe'de attığı son dakika gollerini EURO 2008'de Milli Takım için de kaydeden Semih, EURO 2020'nin resmi hesabında onore edildi. EURO 2020 hesabı, turnuvanın heyecanını yaşatmak için takipçilerine unutulmaz golleri hatırlatıyor. Bu anıların içinde Semih Şentürk'e de yer verildi.


Penaltılara gitmesini sağladı

Hırvatistan'ın 119'uncu dakikada attığı gole bir dakika sonra nefis golle cevap veren Semih, karşılaşmanın penaltılara gitmesini sağlamıştı. Penaltılarda Milli Takım, Hırvatistan'ı eleyerek yarı finalde Almanya'nın rakibi olmuştu. Almanya maçında ise son anlarda Lahm, Milli Takımımız'ın ağlarını sarsarak final umudunu bitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi
Teknoloji

Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi

ABD'li Lockheed Martin, Finlandiya'ya 'F-18 Hornet' uçaklarının yerini almak üzere F-35 satma teklifinde bulundu.
Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!
Siyaset

Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!

Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na yakınlaşmasına karşı çıkarak “AK Parti’nin vebali büyük” diyen eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ..
Rusya'dan dikkat çeken
Gündem

Rusya'dan dikkat çeken "Başkan Erdoğan" açıklaması: ABD bundan rahatsız oluyor

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi ileri taşımasından ABD'nin ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay