EURO 2020 Semih'in muhteşem golünü paylaştı
EURO 2020 resmi Twitter hesabı, Semih Şentürk'ün 2008 yılında Hırvatistan'a attığı son dakika golünü paylaştı.
Nöbetçi golcü unutulmuyor. Fenerbahçe'de attığı son dakika gollerini EURO 2008'de Milli Takım için de kaydeden Semih, EURO 2020'nin resmi hesabında onore edildi. EURO 2020 hesabı, turnuvanın heyecanını yaşatmak için takipçilerine unutulmaz golleri hatırlatıyor. Bu anıların içinde Semih Şentürk'e de yer verildi.
Penaltılara gitmesini sağladı
Hırvatistan'ın 119'uncu dakikada attığı gole bir dakika sonra nefis golle cevap veren Semih, karşılaşmanın penaltılara gitmesini sağlamıştı. Penaltılarda Milli Takım, Hırvatistan'ı eleyerek yarı finalde Almanya'nın rakibi olmuştu. Almanya maçında ise son anlarda Lahm, Milli Takımımız'ın ağlarını sarsarak final umudunu bitirmişti.