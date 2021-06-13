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Spor EURO 2020 puan durumu, EURO 2020 Fikstür
Spor

EURO 2020 puan durumu, EURO 2020 Fikstür

EURO 2020 gruplarda puan durumu | 16. Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran 2021’de başladı. Futbolseverler günün maçlarını ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? EURO 2020 maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 12:02:00 -
EURO 2020 puan durumu, EURO 2020 Fikstür

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında düzenlenemeyen Avrupa Futbol Şampiyonası bu yaz gerçekleşiyor. Turnuva 11 Haziran Cuma akşamı Türkiye-İtalya maçı ile başladı. Futbolseverler, bugün oynanacak maçları ve puan durumlarını merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var?  

EURO 2020 puan durumu, EURO 2020 Fikstür

EURO 2020 maçları 11 Haziran – 11 Temmuz tarihlerinde organize edilecek. EURO 2020 maçları TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanıyor.

13 Haziran Pazar

16.00     İngiltere-Hırvatistan

19.00     Avusturya-K. Makedonya

22.00     Hollanda-Ukrayna

14 Haziran Pazartesi

16.00 İskoçya-Çekya

19.00 Polonya-Slovakya

22.00 İspanya-İsveç

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