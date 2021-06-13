EURO 2020 puan durumu, EURO 2020 Fikstür
EURO 2020 gruplarda puan durumu | 16. Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran 2021’de başladı. Futbolseverler günün maçlarını ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? EURO 2020 maçları hangi kanalda?
Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında düzenlenemeyen Avrupa Futbol Şampiyonası bu yaz gerçekleşiyor. Turnuva 11 Haziran Cuma akşamı Türkiye-İtalya maçı ile başladı. Futbolseverler, bugün oynanacak maçları ve puan durumlarını merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var?
EURO 2020 puan durumu, EURO 2020 Fikstür
EURO 2020 maçları 11 Haziran – 11 Temmuz tarihlerinde organize edilecek. EURO 2020 maçları TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanıyor.
13 Haziran Pazar
16.00 İngiltere-Hırvatistan
19.00 Avusturya-K. Makedonya
22.00 Hollanda-Ukrayna
14 Haziran Pazartesi
16.00 İskoçya-Çekya
19.00 Polonya-Slovakya
22.00 İspanya-İsveç