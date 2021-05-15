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Spor EURO 2020 öncesi kamp kadrosu açıklandı
Spor

EURO 2020 öncesi kamp kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Antalya’da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:28:00 -
EURO 2020 öncesi kamp kadrosu açıklandı

Deneyimli teknik adam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli takımın 18 Mayıs’ta Antalya’da kampa gireceğini belirtti. A Milli Futbol Takımı’nda Şenol Güneş’in belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Mert (Başakşehir), Uğurcan (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Okay (West Bromwich Albion), Taylan (Galatasaray), Dorukhan (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Alanya), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzon), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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