EURO 2020 öncesi kamp kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi Antalya’da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunu açıkladı.
Deneyimli teknik adam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli takımın 18 Mayıs’ta Antalya’da kampa gireceğini belirtti. A Milli Futbol Takımı’nda Şenol Güneş’in belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Mert (Başakşehir), Uğurcan (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Okay (West Bromwich Albion), Taylan (Galatasaray), Dorukhan (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Alanya), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzon), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).