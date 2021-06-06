EURO 2020 ne zaman başlayacak? Türkiye İtalya maçı ne zaman?
Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak? Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler, Türkiye İtalya maçının ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, EURO 2020 ne zaman?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) koronavirüs salgını sebebiyle geçen sene yapılmadı. Organizasyon bu yıl aynı isimle düzenlenecek. Peki, EURO 2020 ne zaman nerede oynanacak?
EURO 2020 ne zaman başlayacak? Türkiye İtalya maçı ne zaman?
EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye grupta Galler, İsviçre ve İtalya ile karşılaşacak. A Milliler ilk maçını İtalya ile 11 Haziran 2021'de Roma Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.
EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle: İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentfort).