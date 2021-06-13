EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları canlı izle
İngiltere Hırvatistan maçı canlı izle | EURO 2020’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın üçüncü gününde 3 maç oynanacak. Futbolseverler günün maçlarının neler olduğunu, EURO 2020 maçlarını nereden nasıl canlı izleyeceklerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var?
Koronavirüs salgını tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Salgının başlarına denk gelen EURO 2020, geçen yıl ertelendi. Organizasyon aynı isimle bu sene gerçekleşiyor. Peki, bugün EURO 2020’de hangi maçlar oynanacak?
EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları canlı izle
EURO 2020’de heyecan devam ediyor. Bugün İngiltere-Hırvatistan, Avusturya-Kuzey Makedonya, Hollanda-Ukrayna maçları oynanacak. EURO 2020 maçlarını TRT 1 ekranlarından naklen takip edebilirsiniz.
13 Haziran Pazar
16.00 İngiltere-Hırvatistan
19.00 Avusturya-K. Makedonya
22.00 Hollanda-Ukrayna
14 Haziran Pazartesi
16.00 İskoçya-Çekya
19.00 Polonya-Slovakya
22.00 İspanya-İsveç