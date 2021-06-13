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Spor EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları canlı izle
Spor

EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları canlı izle

İngiltere Hırvatistan maçı canlı izle | EURO 2020’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın üçüncü gününde 3 maç oynanacak. Futbolseverler günün maçlarının neler olduğunu, EURO 2020 maçlarını nereden nasıl canlı izleyeceklerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 12:09:00 -
EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları canlı izle

Koronavirüs salgını tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Salgının başlarına denk gelen EURO 2020, geçen yıl ertelendi. Organizasyon aynı isimle bu sene gerçekleşiyor. Peki, bugün EURO 2020’de hangi maçlar oynanacak?

EURO 2020 günün maçları | EURO 2020 maçları canlı izle

EURO 2020’de heyecan devam ediyor. Bugün İngiltere-Hırvatistan, Avusturya-Kuzey Makedonya, Hollanda-Ukrayna maçları oynanacak. EURO 2020 maçlarını TRT 1 ekranlarından naklen takip edebilirsiniz.

EURO 2020 MAÇLARI CANLI İZLE

13 Haziran Pazar

16.00     İngiltere-Hırvatistan

19.00     Avusturya-K. Makedonya

22.00     Hollanda-Ukrayna

14 Haziran Pazartesi

16.00 İskoçya-Çekya

19.00 Polonya-Slovakya

22.00 İspanya-İsveç

EURO 2020 puan durumu, EURO 2020 Fikstür
EURO 2020 puan durumu, EURO 2020 Fikstür

Spor

EURO 2020 puan durumu, EURO 2020 Fikstür

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