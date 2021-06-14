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Spor EURO 2020 grupta 3. olan bir üst tura çıkar mı?
Spor

EURO 2020 grupta 3. olan bir üst tura çıkar mı?

EURO 2020 3. takım gruptan çıkıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında düzenlenemeyen Avrupa Futbol Şampiyonası aynı isimle 2021 yılında düzenleniyor. Dev organizasyon 11 Haziran'da başladı. Turnuva 11 Temmuz'da oynanacak final maçıyla noktalanacak. Maçları yakından takip edenler gruplarda 3. sırayı alan takımların bir üst tura çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, EURO 2020 grubunda 3. olan bir üst tura çıkar mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 16:27:00 -
EURO 2020 grupta 3. olan bir üst tura çıkar mı?

16. Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran’da oynanan Türkiye-İtalya maçıyla başladı. 24 takımın yer aldığı turnuva 11 ayrı şehirde gerçekleştiriliyor. Turnuva maçları oynanırken futbolseverler, her gruptan kaç takımın bir üst tura çıkacağını araştırıyor. Peki, grup üçüncüleri bir üst tura çıkıyor mu?

EURO 2020 grupta 3. olan bir üst tura çıkar mı?

EURO 2020'de 6 grup bulunuyor. Toplam 24 takımın yer aldığı organizasyonda takımların bir üst tura yükselmesi için gruplarını ilk iki sıra içinde tamamlaması gerekiyor. Ayrıca 6 grupta yer alan en iyi 4 üçüncü takım da bir üst tura çıkabiliyor. Grupların ardından son 16 turu maçları oynanacak.

Türkiye, EURO 2020'de A Grubu'nda yer alıyor. İlk maçında İtalya'ya yenilen milli takımın henüz puanı bulunmuyor. A Milliler ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. 

 

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