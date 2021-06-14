16. Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran’da oynanan Türkiye-İtalya maçıyla başladı. 24 takımın yer aldığı turnuva 11 ayrı şehirde gerçekleştiriliyor. Turnuva maçları oynanırken futbolseverler, her gruptan kaç takımın bir üst tura çıkacağını araştırıyor. Peki, grup üçüncüleri bir üst tura çıkıyor mu?

EURO 2020 grupta 3. olan bir üst tura çıkar mı?

EURO 2020'de 6 grup bulunuyor. Toplam 24 takımın yer aldığı organizasyonda takımların bir üst tura yükselmesi için gruplarını ilk iki sıra içinde tamamlaması gerekiyor. Ayrıca 6 grupta yer alan en iyi 4 üçüncü takım da bir üst tura çıkabiliyor. Grupların ardından son 16 turu maçları oynanacak.

Türkiye, EURO 2020'de A Grubu'nda yer alıyor. İlk maçında İtalya'ya yenilen milli takımın henüz puanı bulunmuyor. A Milliler ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek.