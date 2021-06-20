  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte işgalci İsrail'in vahşeti!
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan açıklama
Başlarını bile kaldıramıyorlar... Hayvanlara yapılan eziyet tepki çekti!
Pakistan'da çatışma
Spor EURO 2020 finali ne zaman oynanacak?
Spor

EURO 2020 finali ne zaman oynanacak?

EURO 2020 final maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. Peki, EURO 2020 finali ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 00:33:00 -
EURO 2020 finali ne zaman oynanacak?

İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak EURO 2020 finali ne zaman?

EURO 2020 finali ne zaman?

Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın finalinin 11 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay