EURO 2020 finali ne zaman oynanacak?
EURO 2020 final maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. Peki, EURO 2020 finali ne zaman oynanacak?
İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak EURO 2020 finali ne zaman?
EURO 2020 finali ne zaman?
Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın finalinin 11 Temmuz'da yapılması bekleniyor.