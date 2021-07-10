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Spor EURO 2020 final maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Futbol Şampiyonası finali saat kaçta?
Spor

EURO 2020 final maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Futbol Şampiyonası finali saat kaçta?

İtalya İngiltere maçı ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final heyecanı yaşanıyor. EURO 2020 final maçında İtalya İngiltere karşı karşıya gelecek. Peki, EURO 2020 finali hangi gün saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-07-10 15:07:00 -
EURO 2020 final maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Futbol Şampiyonası finali saat kaçta?

16. Avrupa Futbol Şampiyonası, salgın sebebiyle 2020 yılında yapılamadı. Turnuva aynı isimle 11 Haziran 2021’de başladı. Final mücadelesinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, İtalya İngiltere maçı saat kaçta başlıyor?

EURO 2020 final maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Futbol Şampiyonası finali saat kaçta?

EURO 2020 final mücadelesi 11 Temmuz Pazar akşamı İtalya ile İngiltere arasında oynanacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak. İtalya-İngiltere maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı, 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 33, İtalya 31 gol kaydetti.

İki takım, son olarak Mayıs 2018'de Wembley Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İki takım da EURO 2020 finaline namağlup geldi. İtalyanlar, finale gelene kadar 12 gol attı. Grup maçlarında kalesini gole kapatan İtalya, son 16 turundan itibaren 3 gol yedi. Gruptaki üç maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiltere, eleme turlarındaki skorer performansıyla gol sayısını 10'a çıkardı. Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngilizler, finale kadar kalesinde sadece bir gol gördü.

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