  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 696 yeni vaka
Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı
Polonya Covid-19'a yönelik yeni seyahat uygulamaları getirdi
İşgal altındaki Filistin'de bir haftalık bilanço! 82 noktada çatışmada meydana geldi, 7 kişi yaralandı
Spor EURO 2020 final maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor

EURO 2020 final maçı ne zaman, hangi kanalda?

EURO 2020 final maçı için heyecan başladı. EURO 2020 final maçı İtalya ile İngiltere'nin karşılaşması ile yaşanacak. Sporseverler EURO 2020 final maçını izlemeye hazırlanırken maçın detaylarını araştırıyor. Peki, EURO 2020 final maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-11 01:12:00 -
EURO 2020 final maçı ne zaman, hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde yarın İtalya ile İngiltere karşılaşacak. Finalde Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Peki İtalya İngiltere EURO 2020 final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 final maçı ne zaman, hangi kanalda?

EURO 2020'de şampiyon belli oluyor. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile Gareth Southgate'li İngiltere, dev finalde şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya, 53 yıllık hasrete son vermeyi amaçlıyor. İngiltere ise tarihindeki Avrupa Şampiyonası finalini mutlu sonla tamamlamayı hesaplıyor. İtalyanlar, yarı finalde İspanya'yı saf dışı bıraktı. İngilizler ise turnuvanın sürpriz takımı Danimarka'yı elemeyi başardı. Dev final İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane ile İtalya'nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci için de ayrı bir anlam taşıyor.

11 Temmuz Pazar günü Wembley'de oynanacak İtalya - İngiltere EURO 2020 finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek maçın tüm detayları anbean haberimizde olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay