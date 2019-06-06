EURO 2020 elemelerinde 3. hafta heyecanı başlıyor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftası, yarın beş grupta oynanacak maçlarla başlayacak- A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü Fransa'yı ağırlayacak



ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin üçüncü haftası, yarın beş grupta yapılacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın A, B, D, F ve G gruplarında toplam 12 maç oynanacak.

- Millilerin rakibi Fransa



EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, üçüncü hafta mücadelesinde 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Fransa'yı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırlayacak. Grupta ilk iki maçını kazanan taraflardan Fransa, Türkiye'nin önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise yarın D Grubu'nda Danimarka-İrlanda maçında görev alacak.

- Üçüncü hafta programı

Yarın: - A Grubu: 21.45 Çekya-Bulgaristan 21.45 Karadağ-Kosova



- B Grubu: 21.45 Ukrayna-Sırbistan 21.45 Litvanya-Lüksemburg



- D Grubu: 19.00 Gürcistan-Cebelitarık 21.45 Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti



- F Grubu: 21.45 Faroe Adaları-İspanya 21.45 İsveç-Malta 21.45 Norveç-Romanya



- G Grubu: 21.45 Kuzey Makedonya-Polonya 21.45 Avusturya-Slovenya 21.45 Letonya-İsrail

8 Haziran Cumartesi: - C Grubu: 19.00 Estonya-Kuzey İrlanda 21.45 Belarus-Almanya



- E Grubu: 16.00 Hırvatistan-Galler 19.00 Azerbaycan-Macaristan



- H Grubu: 16.00 İzlanda-Arnavutluk 19.00 Moldova-Andorra 21.45 Türkiye-Fransa



- I Grubu: 19.00 Rusya-San Marino 21.45 Belçika-Kazakistan 21.45 İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi



- J Grubu: 19.00 Finlandiya-Bosna Hersek 19.00 Ermenistan-Lihtenştayn 21.45 Yunanistan-İtalya





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.