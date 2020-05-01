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Spor

EURO 2020 belgeseli ilk kez TRT Spor’da

UEFA tarafından hazırlanan ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nın en özel anlarından oluşan belgesel, TRT Spor ekranında ilk kez 2 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:54:55 -
EURO 2020 belgeseli ilk kez TRT Spor’da

UEFA tarafından hazırlanan ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nın en özel anlarından oluşan belgesel, TRT Spor ekranında ilk kez 2 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.


TRT Spor, yine çok özel bir yayını izleyenleri ile buluşturuyor. Her hafta spor dolu içerikler hazırlayan TRT Spor, bu hafta sonu da bir belgeseli sporseverlerle buluşturuyor. UEFA tarafından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için hazırlanan Avrupa’nın Anları ‘Euro Moments’ belgeseli ilk kez TRT Spor ekranında yayınlanacak. Avrupa Futbol Şampiyonası’na damga vuran maçları, takımları, futbolcuları, teknik direktörleri ve merak edilen hikayelerini anlatan belgesel, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de sporseverleri ekran başına toplayacak.

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