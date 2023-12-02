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Spor EURO 2008 hikayesinin devamı: EURO 2024!
Spor

EURO 2008 hikayesinin devamı: EURO 2024!

Yeniakit Publisher
2023-12-02 22:08:00 - 2023-12-02 22:09:17
EURO 2008 hikayesinin devamı: EURO 2024!

Milli Takımımızın da bulunduğu EURO 2024'te kura çekimi sona erdi. Grubumuzda bulunan takımlar EURO 2008'den tanıdık.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda kura çekimi yapıldı. Milli Takımımız F Grubunda Portekiz, Çekya ve play-off'tan gelecek gelecek (Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan) bir takımla aynı gruba düştü.

Portekiz ile yeniden


Milliler, kura çekiminde 1. torbadan Portekiz ile eşleşti. Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde J Grubu’nda mücadele eden Portekiz, 10 maçın tamamını kazanarak 30 puanla gruptan lider çıktı. Akdeniz ülkesi, rakip filelere 36 gol atarak, eleme gruplarındaki en başarılı sonuçlardan birine imza attı. Futbol tarihinde birçok rekoru elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, bu elemelerde de ülkesi adına 10 gol kaydederek, bu başarıda ön planda yer aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine karşı son resmi müsabakasını 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde oynadı. Tur atlayan ve finalde de rakibine üstünlük sağlayan Portekiz, Katar biletini almaya başarmıştı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde ise Portekiz ile 3 kez karşılaştı. 1996, 2000 ve 2008’de oynanan mücadelelerin tamamında Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

 
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Tanıdık rakip, Çekya


Milliler, kura çekiminde 3. torbadan Çekya ile eşleşti. EURO 2008 ve EURO 2016’da aynı grupta yer alan iki ülke, bu kez Almanya’da kozlarını paylaşacak. Şampiyonada oynanan müsabakalarda Türkiye, rakibine her iki maçta da üstünlük sağladı. İki ülke, EURO 2016 Elemeleri’nde de aynı grupta yer almıştı. Çekya, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda 15 puan topladı. Lider Arnavutluk’un ardından averajla ikinci sırada yer alan Çekya, finallere gitmeye hak kazandı.

 

Son rakip play-off’tan gelecek


A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi, mart ayında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak. Play-off C yolunda, Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan yer alıyor. Bu karşılaşmaların ardından bir takım Almanya biletini alacak.

 

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