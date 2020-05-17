EÜ, 7 alanda dünya sıralamasına girdi

Dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 kurumdan biri olan University Ranking by Academic Performance (URAP), 2019-2020 Dünya Alan Sıralamasını açıkladı. Türk üniversitelerinin 61 alanın 36’sında yer aldığı sıralamalarda Ege Üniversitesi, 7 bilim alanında dünya üniversiteleri arasına girmeyi başardı.

En dikkat çekici başarısını diş hekimliği alanında gösteren Ege Üniversitesi, bu alanda yapılan dünya sıralamasında 175’inci sırada yer alarak ilk 200’e girdi. EÜ ayrıca, gıda mühendisliği alanında da dünyada 277’nci sırayı alırken bu alanda Türkiye birincisi oldu. EÜ’nün sıralamaya girdiği diğer alanlar ise; mühendislik, tıp ve sağlık bilimleri, kimya, eczacılık ve biyoloji.

Ege Üniversitesinde araştırma alt yapısının sürekli geliştirildiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, bu yıl da URAP tarafından gerçekleştirilen alan sıralamasında dünya üniversiteleri arasındaki yerini aldı. Özellikle diş hekimliği alanında dünyada ilk 200 üniversite arasında yer almamız oldukça sevindirici. Yine gıda mühendisliği, tıp ve sağlık bilimleri, kimya, eczacılık, biyoloji ve mühendislik alanlarında da sıralamadaki yerimizi aldık. 2 yılı aşkın süredir üniversitemizde oluşturduğumuz araştırma alt yapısı, bizi ilerleyen yıllarda daha yüksek seviyelere getirecektir. Tüm ülke üniversiteleri olarak daha çok çalışmalı ve ülkemizin adını bu sıralamalarda daha yukarıya taşımalıyız. Dünya sıralamasında yer almayı başaran 7 bilim dalımızda emek gösteren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Üniversitelerin; makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası iş birliği oranı değerlendirilerek oluşturulan 2019-2020 Dünya Alan Sıralamasında; Türkiye’den toplam 37 üniversite yer aldı. Ege Üniversitesi; diş hekimliğinde dünyada 175’inci, Türkiye’de ise üçüncü olurken, gıda mühendisliği alanında dünya 277’ncisi ve Türkiye birincisi oldu. Ege; eczacılıkta dünyada 479, Türkiye’de 6; tıp ve sağlıkta dünyada 568, Türkiye’de 5; mühendislikte dünyada 697, Türkiye’de 6; biyolojide dünyada 727, Türkiye’de 3; kimyada ise dünyada 803, Türkiye’de 6. sıralarda yer aldı. Türkiye, alan sıralamasında yer alan 37 üniversitesi ile dünya alan sıralamasına girebilen üniversite sayısı bakımından ülkeler arasında 18’inci sırada yer aldı. Türk üniversiteleri, 61 bilim alanından 36’sında yer aldı ve ülkelerin alan sıralamasında yer alma sayısına göre yapılan değerlendirmede 37’nci oldu.