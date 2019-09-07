Etüde kalana servis yok

Buğra Kardan

Servis ücretlerine yüzde 13 artış uygulanacağı haberiyle şaşkına dönen velileri, okuldan çıkış saatleri de tedirgin ediyor. Zira okullar tarafından hafta içi gün sonuna konulan etüt ile kurslara katılan öğrenciler için servis ayrılmıyor.

Önemli çağrı

Bu uygulamadan rahatsızlık duyan ayrıca gün sayısı ne olursa olsun çocuklarının kullanmadıkları servisler için para ödemek zorunda kalan ana babalardan yetkililere “Sorunumuzu görün, duyun. Derdimize deva bulun” çağrısı geldi.

Denetim arttırılmalı

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar da okul servisleriyle ilgili şikâyetlerin giderek arttığına işaret etti. Çakar, “Ne yazık ki etüt ve kurslara kalan evlatlarımıza servis tahsis edilmediğini duyuyoruz. Bunun nedenini anlamakta güçlük çekiyoruz. Zaman zaman evlerine kendi imkânlarıyla dönen evlatlarımızdan kullanmadıkları servisler için para talep edilmesini ise vurgun veya soygun olarak görüyoruz” dedi.

Servislerin yakından takip edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini belirten Çakar, “Suistimallerin önüne geçilmeli. İlaveten yerel yönetimler tarafından geliri 2 veya 3 bin liranın altında olan ailelerin çocukları, okullarına ücretsiz ve güvenle ulaştırılmalı” ifadelerini kullandı.

Giderler arttı

Servis fiyatlarının sıkıntılara neden olduğunu anlatan Çakar, şöyle devam etti: “Büyük şehirlerde ücretlerin yüzde 15 seviyesinde arttırılması velilerin bütçelerini sarstı. Çünkü bu artış çalışanlara, memurlara ve emeklilere yapılan zammın çok ama çok üzerinde. Haliyle satın alma gücü geriledi. Şu anda asgari ücretlilerin çocuklarını servisle okula yollamaları imkânsız. İşte bunun için yerel yönetimleri göreve davet ediyoruz. İşte bunun için merkezi idarenin çocukların okul giderlerini karşılamasını öneriyoruz.”