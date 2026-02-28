  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı… “Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek vesayet odağı kalmamıştır” Müzmin muhalifler dünyanın öbür ucunda da aynı: ‘Sorun Türkiye’de değil, sende!’ Eşi başörtülü yüzbaşıya ordudan ihraç Ortadoğu’da ‘kıyamet’ saati! İran’ın İsrail’e ateşlediği mühimmatlar kaç dakikada varacak? Savaş Katar'a sıçradı! Füze düşürüldü Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor Ömer Çelik’ten 28 Şubat cuntasına sert gönderme: Vahşi ve saldırgan projeniz çöktü Yahudi yazar Avi Lipkin, "Mekke’ye Dönüş” adlı kitabında yazdı! Yahudilerin gözü Mekke’de! Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!
Kobi ETSO’dan Ankara çıkarması! 2. OSB ve 6. Bölge teşvikleri masada
Kobi

ETSO’dan Ankara çıkarması! 2. OSB ve 6. Bölge teşvikleri masada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
ETSO’dan Ankara çıkarması! 2. OSB ve 6. Bölge teşvikleri masada

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı ziyaret etti. Görüşmede 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme süreci, yatırım teşvikleri ve dijital veri depolama yatırımları ele alındı.

Erzurum’un yatırım gündemi Ankara’da masaya yatırıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Saim Özakalın beraberindeki ETSO yönetim heyeti, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti.

 

Ziyarette, Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişleme çalışmaları ve yatırım teşvikleri ele alındı. Şehrin lojistik açıdan taşıdığı önemin vurgulandığı görüşmede, 6. Bölge teşviklerinin devam etmesinin gerekliliği dile getirildi. Ayrıca, yatırımcılar tarafından 2. OSB'ye gösterilen yoğun rağbet üzerine değerlendirmeler yapıldı.

 

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise dijital veri depolaması ve yazılım sektörü oldu. Erzurum'un iklim şartlarının dijital veri depolama merkezleri için çok elverişli olduğu belirtilerek, şehrin bu alandaki yatırım potansiyeli hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ETSO’nun Güney Kore Hamlesi Tamamlandı: Seul’de 4 Günlük Ticaret Diplomasisi
ETSO’nun Güney Kore Hamlesi Tamamlandı: Seul’de 4 Günlük Ticaret Diplomasisi

Aktüel

ETSO’nun Güney Kore Hamlesi Tamamlandı: Seul’de 4 Günlük Ticaret Diplomasisi

ETSO’dan üretim tesislerine saha ziyareti
ETSO’dan üretim tesislerine saha ziyareti

Kobi

ETSO’dan üretim tesislerine saha ziyareti

ETSO’da kritik gündem! Bakanlıklardan gelen yazılar masaya yatırıldı
ETSO’da kritik gündem! Bakanlıklardan gelen yazılar masaya yatırıldı

Kobi

ETSO’da kritik gündem! Bakanlıklardan gelen yazılar masaya yatırıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23