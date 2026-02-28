ETSO’dan Ankara çıkarması! 2. OSB ve 6. Bölge teşvikleri masada

Erzurum’un yatırım gündemi Ankara’da masaya yatırıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Saim Özakalın beraberindeki ETSO yönetim heyeti, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişleme çalışmaları ve yatırım teşvikleri ele alındı. Şehrin lojistik açıdan taşıdığı önemin vurgulandığı görüşmede, 6. Bölge teşviklerinin devam etmesinin gerekliliği dile getirildi. Ayrıca, yatırımcılar tarafından 2. OSB'ye gösterilen yoğun rağbet üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise dijital veri depolaması ve yazılım sektörü oldu. Erzurum'un iklim şartlarının dijital veri depolama merkezleri için çok elverişli olduğu belirtilerek, şehrin bu alandaki yatırım potansiyeli hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.