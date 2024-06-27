ETSO “Tek Pazar Projesi” talebini iletti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Ankara’daki ziyaretleri kapsamında, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmet Hamdi Ataç’la görüştü.

Başkan Özakalın KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nu ziyaretinde, KOSGEB’in genel destekleriyle ilgili düşüncelerini ve reel sektörün bu konudaki talep ve beklentilerini aktardı. Özakalın, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile 1. OSB Başkanı Murat Urkuç ve 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çizmelioğlu’nun da iştirak ettiği ziyarette, 2014-2020 döneminde uygulanmakta olan 6 farklı AB programını bir araya getiren ‘Tek Pazar Projesi’ne Erzurum’un da dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Özakalın, “Tek Pazar Projesi’ne Erzurum da dahil edilsin”

Özakalın, 2021-2027 mali döneminde program bütçesi 4 milyar avro olan ve iç pazarın iyileştirilmesi, işletmelerin, vatandaşların, tüketicilerin ve özellikle KOBİ’lerin korunması ve bu alanlarda politika üretilmesi için istatistiklerin iyileştirilmesini amaçlayan söz konusu proje kapsamında ETSO’nun kentteki üniversitelerle birlikte azami katkı sağlayabileceğini söyledi. Bölgede merkez il konumunda olan Erzurum’un proje kapsamına alınmasının KOBİ’lerin gelişmesine, üretim, ihracat ve istihdamın artmasına da önemli etkileri olacağını dile getiren Başkan Özakalın, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, kapasitelerinin geliştirilerek daha dirençli hale gelmeleri için onları güçlendirmeyi amaçlayan ve ‘Finansmana Erişim’, ‘Pazarlara Erişim’, ‘Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi’ ile ‘Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü’ bileşenlerine sahip hayati öneme sahip bu programın Erzurum’da uygulanması için gereken tüm işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti.

KOBİ’lere yönelik her coğrafyadan kamu ve özel sektör kuruluşunu bir araya getiren Avrupa İşletmeler Ağı’nın, ülkemizde hem ulusal hem de uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine hizmet ettiğini ve kamu ve özel sektör ortaklığının başarılı bir örneğini oluşturduğunu belirten Başkan Özakalın şunları söyledi; “Mevcut durumda COSME Programında Konsorsiyum Lideri KOSGEB Elazığ Müdürlüğü, Konsorsiyum Ortakları ise; KOSGEB Elazığ Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu, Erzurum ATA Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansıdır. Konsorsiyum ortakları arasında ETSO olarak biz de yer almak istiyoruz. Erzurum’un, bölgeyi temsil eden önemli bir konumda olmasından ve sahip olduğu kaynaklar ve girişimci potansiyeli sebebiyle bu projeden sağlanacak faydanın maksimum düzeyde olacağına inanıyoruz.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise Başkan Özakalın’ın projeye Erzurum’un da dahil edilmesi yönündeki talebine olumlu baktığını kaydederek, konuyla ilgili gerekli çalışmaların başlatılacağını Açıkladı.

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Msb Lojistik Genel Müdürü Tuğgeneral Ataç’la Görüşme

Başkan Özakalın KOSGEB ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmet Hamdi Ataç’ı da ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde geçtiğimiz günlerde 2. OSB 3. Etap alanın genişletilmesi hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile varılan mutabakatın detayları konuşuldu. Başkan Özakalın görüşmede, MSB ile varılan mutabakat neticesinde 3. Etap’a dahil edilecek alanla ilgili sürecin hızlandırılması için destek talebinde bulundu.