ETSO paydaş kurumlarla istişareye devam ediyor

Erzurum’la ilgili rasyonel verilere ulaşılabilmesi amacıyla Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlattığı istişare toplantılarının ikincisi ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığında gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Salonu’nda düzenlenen toplantıya; SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, TSE İl Müdürü İbrahim Seyhan, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bünyamin Pehlivan, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu ile Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nden Emre Hancığaz ve Zafer Bayrak katıldı.

Paydaş kurumların, iş ve çalışma hayatına yönelik devam eden ve sona eren teşvik uygulamaları ve desteklerle ilgili istişarelerin yapıldığı toplantıda, kurumların Erzurum özelindeki güncel verilerinin bir rapor haline getirilmesi yönünde karar alındı.

ETSO öncülüğünde düzenlenen istişare toplantılarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Özakalın, “Bu toplantıları yapmaktaki amacımız; şehrimizin mevcut profilini veriler ışığında değerlendirmek ve ilimizin gelişip kalkınmasına katkı sağlayabilecek çözüm önerilerini gündeme taşımak ve ayrıca bunları gerektiği zamanlarla ilgili makamlara sunmaktır. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu toplantılarımızı belirli periyotlarla düzenlemeye devam edeceğiz. Toplantılara iştirak edip katkı sunan bütün kurumların yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.