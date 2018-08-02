Etsiz çiğ köftenin patenti Adıyaman’a tescillendi

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Programa, Etsiz Çiğ köfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait Aybak, Kahta Çiğ Köfte sahibi Orhan Güzelaydın, OSES Çiğ Köfte Genel Müdürü Hasan Yaşar ve çok sayıda Adıyamanlı katıldı. Adıyamanlılar, kentlerine özgü ‘harfane ekibi’ ve yöresel kıyafetler giyen folklör ekibi eşliğinde kutlama yaptı. Halaylar çekildi, türküler söylendi, usta eller, misafirler için çiğ köfte yoğurdu.

Çiğ köfteyi hem Türkiye hem de yurt dışına tattırdıklarını söyleyen Etsiz Çiğ köfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait Aybak, “2000’lı yılların öncesine kadar çiğ köfte meze olarak tüketilen bir yiyecekti. Biz Adıyamanlılar bunda ön ayak olduk ve çiğ köfteyi sanayileştirdik, markalaştırdık. Çiğ köfteyi bütün Türkiye’ye tattırdık. Hatta Türkiye sınırları dışına da bunu taşıdık. Şuan itibariyle baktığımız zaman Türkiye’nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde hatta köylerinde bile çiğ köfte satış noktalarımız var. Bunun öncüleri de biz Adıyamanlılarız. Madem öncü biziz, neden bunu Adıyamanlılar’a tescil ettirmeyelim diye düşündük. Dernek olarak 2015 yılında patent enstitüsüne başvurduk ve bugün itibari ile de bu belgemizi almış bulunmaktayız. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.