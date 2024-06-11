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Yaşam Etraftakileri umursamadılar! İşte otoyolda ölümle dans
Yaşam

Etraftakileri umursamadılar! İşte otoyolda ölümle dans

Yeniakit Publisher
2024-06-11 09:11:00 -

Hatay'da iki motosiklet sürücüsü hem kendilerinin hem de trafiktekilerin canını böyle hiçe saydı.

Hatay'da otoyolda akan trafiğe aldırış etmen motosikletin üzerine yatarak araç kullanan 2 sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana-Hatay TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkisinde 2 motosikletlinin araç üzerine yatarak sürüş yaptığını gören vatandaş bu anları kayıt altına aldı. Akan trafiğe aldırış etmen canını tehlikeye atan sürücülerin ölümle dans ettikleri anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; bir süre motosikletin üzerine yatarak araç kullanan 2 şahsın canlarını hiçe attıkları görüldü.

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