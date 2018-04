Etnospor Festivali için geri sayım

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından geleneksel Türk sporlarından mangala, kökbörü, atlı cirit, atlı okçuluk, aşık oyunu, kuşak güreşi gibi sporların canlandırılması amacıyla bu sene 3'üncüsü yapılacak olan Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Etnospor Kültür Festivali Genel Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü, BİST Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Vakıfbank Katılım Bankası Genel Müdürü Öztürk Oran katıldı.







Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada, "Sadece Türkiye'ye has geleneksel sporlar değil buradaki gündemimiz. Dünyada yerli ve milli sporların gelenekleri, popülerleşmesi ve hak ettiği değerleri kazanmasını istiyoruz. Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şey söz konusu olamaz. Tüm renklerin diğer renklerden nasıl bir üstünlüğü olamaz ise kültürlerin de de her biri değerlidir, her biri yaşanmaya ve görülmeyi hak eder. Burası beş gün boyunca İstanbul halkının çocuğunu alıp ailece gelebileceği, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği ve iyi vakit geçirebileceği tamamen ücretsiz bir etkinlik" dedi.

"Engellilerin de buraya aktif katılımını sağlamak amacıyla Görme Engelliler Mangala Turnuvamızı bu sene büyüttük" diyerek sözlerini sürdüren Bilal Erdoğan, "Yıl içerisinde konfederasyonumuz olarak Türkiye'deki bütün görme engeller okullarını ziyaret ettik. Bütün çocuklarımıza mangala setleri hediye ettik. Okullarda yapılan turnuvalarda finale kalan iki çocuğunuz buraya katılacaklar ve görme engelli mangala sporcularımız ile burada Türkiye Görme Engelliler Mangala Şampiyonluğu için yarışacaklar. Türkiye'nin bütün bölgelerini tanıtmaya çalışıyoruz. Hem Orta Asya ve Balkanlardaki komşu ve akraba topluluklarımızın kültürel etkinliklerini taşımış oluyoruz, hem de misafirlerimiz olan Japon ve Katar ekiplerimizin kültürel etkinliklerini burada deneyimleme fırsatı bulacağız" şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan, festival hakkında ise şu bilgileri verdi:

Toplam 883 sporcu, 11 spor dalında müsabaka yapacak. Bunun dışında çeşitli atlı akrobasi gösterileri olacak. Toplam 43 oba çadırı alanda olacak ve bir tane de büyük han çadırımız olacak. 14 Türk Devleti ve toplulukları çadırlarının yanı sıra Katar ve Kazak çadırı olacak. 20 adet bölgesel çadırlarımızda bazı Belediyelerimizin çadırları bizi temsil edecek. Diriliş Ertuğrul, derviş ve geleneksel dondurma çadırımız da olacak. Spor dallarında toplam 84 at kullanılacak, katılımcıların da çoluk çocuk binebilecekleri atlarla birlikte 150 at olacak. 26 geleneksel çocuk oyunlarıyla birlikte TRT Çocuk alanında, Rafadan Tayfa ile Maysa İle Bulut çocuklarla olacak. Mangala, Fetih güreşlerimiz de olacak. Sahnede çeşitli gösteriler sergilenecek."

Etnospor Kültür Festivali "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla 9-13 Mayıs'ta Yenikapı'da olacak.