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Etnografya Müzesi’nde ’Waldorf Bez Bebek Atölyesi’

Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi’nde ’Waldorf Bez Bebek Atölyesi’ gerçekleştirilirken, Ege Bölgesi yöresine ait bez bebekler yapıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Etnografya Müzesi’nde ’Waldorf Bez Bebek Atölyesi’

Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi’nde ’Waldorf Bez Bebek Atölyesi’ gerçekleştirilirken, Ege Bölgesi yöresine ait bez bebekler yapıldı.


Banu Kurt tarafından düzenlenen ve muhasebecilerden öğretim görevlilerine, emekli ev hanımlarından sosyal sorumluluk alanında çalışan kişilere kadar birçok kesimin katıldığı atölyede, Waldorf bez bebeklerin yapımı ve dikimine dair çalışmalar yapıldı. Bebeklerin yapımında kullanılan malzemeler hakkında konuşan Banu Kurt, “Kemeraltı Çarşısı’nda çok kolay bir şekilde bulunabilecek kumaşlardır. Bebeklerin kumaşları farklı renklerden dikilecek ve iğne oyalı görünümü yansıtacak başlıklar yapılır. Bebeklerin vücut kalıpları hazır halde olan kumaşların içerisine doldurularak yapılır” diye konuştu.



Güzellik algısını yıkmaya yardımcı bez bebekler


Waldorf bebeklerin önemi hakkında bilgi veren Kurt, “Bu bebekler, Almanya’daki eğitim sisteminin bir parçası olup, çocukların gelişim ve onlara yönelik güzellik algısını yıkmaları ve yaş ile ilgili yaşadıkları sendromları kolay atlatmalarına yardımcı oluyor” dedi.


Atölye ile ilgili bilgi veren Banu Kurt, şunları söyledi:


"2008 yılında, çocukların her zaman güvenle sarılabileceği, seveceği ve sağlıklı iletişim kurabileceği bir oyun ve uyku arkadaşı yaratma hayaliyle hobi olarak başlayan bez bebek maceram, yıllar içinde bir tutkuya dönüştü. Evimdeki atölye haline getirilmiş bir odada başlayan bu macera; sağlığa zararı olmayan malzeme arayışları ve çocuk psikolojisine uygun bebek tasarım felsefeleri hakkındaki yurt içi ve yurt dışında yaptığım araştırmalarla keyifli bir uğraş olmanın ötesine geçerek bir misyona dönüştü. Özel üretim, yüzde 100 organik pamuk kumaşlar, pamuk iplikler ve yıkanmış, taranmış, antibakteriyel ve yine yüzde 100 yün dolgu malzemeleriyle dünyaya gelen bebeklerim bir süre sonra o minik atölyeye sığmamaya başladı ve müstakil atölyemi oluşturdum. Bu atölye, anne-çocuk birlikte bez bebek yapma workshop’larının da fitilini ateşledi. Katılımcılardaki olumlu ve mutluluk verici etkilerini gördükçe bu çalışmayı daha çok kişiyle paylaşmayı arzuladım ve workshop’lara taşıdım."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
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