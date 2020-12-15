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Yaşam Etna Yanardağı nerededir?
Yaşam

Etna Yanardağı nerededir?

Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ardından İtalya Ulusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstitüsü’nden (INGV) bir açıklama yapıldı. Etna Yanardağı'ndan yeniden lavların püskürmesi ile Etna Yanardağı hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Etna Yanardağı nerededir? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:35:00 -
Etna Yanardağı nerededir?

Enstitüsü, pazar gecesi faaliyete geçen yanardağın güneydoğu kraterinde iki çatlak oluştuğunu ve lavların güney ve güneybatı yönüne doğru aktığını açıkladı.

Yanardağdaki patlamaların neden olduğu volkanik küller ise Katanya kentinin çevresindeki bazı kasabalara ulaşırken, patlamalar sabah saatlerine kadar devam etti.

Etna Yanardağı nerededir?

Etna Yanardağı (Sicilya lehçesinde Mongibeddu, İtalyanca Mongibello, dağ anlamına gelen Latince mont- ve Arapça jebel-'in kombinasyonu), Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir. Dağ, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6 m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.

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