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Kadın - Aile Etli patates oturtma tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Etli patates oturtma tarifi, nasıl yapılır?

En sevilen patatesli tariflerin başında gelen patates oturtma tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 17:29:00 -
Etli patates oturtma tarifi, nasıl yapılır?

Fırında Etli Patates Oturtma tarifi için malzemeler

  • 3 adet patates
  • 2 adet domates
  • 300 gram kuşbaşı
  • Zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Tuz, su

Yapılışı

Patatesleri yuvarlak kesip bir kap suda bekletin. Tavada eti soğanla kavurun ve daha sonra domates ilave edip biraz kavurmaya devam edin. Bir kapta salçaları karıştırıp su ile biraz kıvamını açın. Patatesleri tencereye dizin. Üzerine et karışımı koyup tekrar patates ile kapatın. En son salça sosu döküp tuz ,baharat ilave edin. Patates sınırına kadar su ekleyin. Kapağını kapatın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Patatesler yumuşayınca yemeğin altını kapatın. Afiyet oslun.

 

 

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