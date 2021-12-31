Etli havuçlu pilav nasıl yapılır? Etli havuçlu pilav tarifi, yapılışı

Kat Kat Lezzet: Etli, Havuçlu Pilav tarifi

Etli havuçlu pilav tarifi

Etli havuçlu pilav malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

3 diş sarımsak

300 gr kuşbaşı dana eti

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak et suyu (200 ml)

2 su bardağı sıcak su (400 ml)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı tane karabiber

Etli havuçlu pilav yapılışı

Pirinçleri ılık su dolu bir kaba alarak 20 dakika kadar bekletin. Kuşbaşı eti düdüklüye alıp haşlayın. Ardından tavaya sıvı yağı alın ve üzerine yemeklik doğranan kuru soğan ile rendelenmiş havuçları alarak kavurun. Daha sonra tuz ve dana etini ilave ederek kavurmaya devam edin. Sarımsak ve tereyağını da ilave ederek karıştırın. Pirinçleri nişastasından arındırmak için güzelce yıkayın ve pirinçleri de ekleyin. Karabiber, et suyu ve sıcak suyu ilave ederek karıştırın, tencerenin kapağını kapatın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Pilav suyunu çekip göz göz olduktan sonra ocağı kapatın ve üzerine kağıt havlu kapatarak demlenmeye bırakın.

Sizlere diğer tarif önerimiz ise; Mercimek köftesi

Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Birçok kişi tarafından sevilen bir yemek olan mercimek köftesini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.Şimdiden afiyet olsun.

Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça

3 su bardağı su

Yeteri kadar tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Mercimek köftesi tarifi

Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak, üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır. Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir. Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave 1-2 dakika daha kavrularak ocaktan alınır. Yarım saat dinlenen mercimeklere, kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde, güzelce yoğurulur. İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek, tekrar yoğrulur. Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır Köfte harcı biraz soğuduktan sonra, bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Köftelere şekil verilerek, marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.

Bebekler İçin Mercimek Çorbası tarif

Malzemeler

1adethavuç

1adetpatates

1çay bardağıkırmızı mercimek

1tepeleme tatlı kaşığıpirinç

1tepeleme tatlı kaşığıpilavlık bulgur

1adetsoğan

1çimdiktuz

4su bardağısu

1tatlı kaşığıdomates salçası

Mercimeği, pirinci ve bulguru süzgece alıyoruz, yıkıyoruz ve süzmeye bırakıyoruz. Soğanı suyuyoruz, yıkıyoruz ve küçük küçük doğruyoruz. Patatesi havucu yıkayıp, soyup rendeleliyoruz. Bütün malzemeleri tencereye alıyoruz ve üzerine suyu ilave ediyoruz. Kaynamaya başlayınca orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Tencereden tencere pişme süresi farklılık gösterecektir. Piştikten sonra tuzunu ilave edip mükserden iyice geçiriyoruz. Afiyet olsun.