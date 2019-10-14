Etli gevrek nasıl yapılır? Etli gevrek tarifi Buram buram Anadolu kokan bir tarif ile karşınızdayız. İşte, merak ettiğiniz "Etli gevrek nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Buram buram Anadolu kokan bir tarif ile karşınızdayız. İşte, merak ettiğiniz "Etli gevrek nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... Etli gevrek nasıl yapılır? Malzemeler: 1 kilo kemikli dana eti

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kekik Hamuru için; 1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yeterince su Bir tencerenin içerisine kemikleri alın. Kemiklerin üzerine kaynar su ilave edin. Etler kemikten ayrılacak şekilde pişirin. Haşlanma işlemeni ardından etleri kemikten ayırın. Etleri küçük parçalara bölün. Bir tavada tereyağını eritin ve etleri soteleyin. Bu aşamada baharat eklemeyi unutmayın. Etler ılınırken hamuru yapmaya başlayın. Un ve tuzu karıştırın. Ardından suyu azar azar ekleyin. Ele yapışmayan bir hamur hazırlamanız gerekiyor. Hamurdan parçalar koparıp, yufka inceliğinde açın. Açtığınız yufkayı sacta ya da tavada pişirin. Bir sofra bezinin üzerine yufkaları yerleştirin ve kurumasını bekleyin. Kuruyan yufkaları elle ufalayıp, tereyağında kavurun. Yufkalar kızarınca etleri ilave edip 6-7 dakika kavurun. Kemik suyundan bir iki kaşık tavaya ekleyin. Sonrasında etli gevreği sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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