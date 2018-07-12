Etli fasulye nasıl yapılır?

MALZEMELER

500 gr taze fasulye

300 gr büyük kuşbaşı doğranmış et

1 adet soğan

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

NASIL YAPILIR?

Etleri tencereye alıp suyunu salıp çekene kadar orta hararetli ateşte karıştırarak pişirin.

Daha sonra sıvı yağı ekleyip karıştırın

Soğanı yemeklik doğrayıp etlere ekleyin ve kavurun.

Ardından salçayı ilave edin.Salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Toz biberi ekleyip karıştırın.

Uçlarını kesip dilediğiniz büyüklükte doğradığınız fasulyeleri ve domatesleri ilave edin.

Arada karıştırarak fasulyelerin rengi koyu yeşil olana kadar kavurun.

Üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin (düdüklü tencere için daha az su eklemelisiniz).

Fasulyeler ve etler yumuşayana kadar orta hararetli ateşte pişirin.

Tuzunu atıp 1-2 dk. daha kaynatın. Yemeğimiz servise hazır.

Afiyet olsun.