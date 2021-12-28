Etli bulgur pilavı nasıl yapılır? Etli bulgur pilavı tam ölçülü
4 kişilik etli bulgur pilavı tam ölçülü | Etli bulgur pilavı hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, etli bulgur pilavı için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü etli bulgur pilavı tarifi
Akşam yemeği için etli bulgur pilavı hazırlamak isteyenler ‘Tam ölçülü etli bulgur nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, etli bulgur tarifi…
Etli bulgur pilavı tam ölçülü
Malzemeler:
- 100 gram dana eti
- 2 su bardağı bulgur
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- 3 su bardağı su
Etli bulgur pilavı nasıl yapılır?
Etli bulgur pilavını hazırlamak için öncelikle soğan ve havuçları kaçak kaçak doğrayın.
Tereyağı ve zeytinyağı tencereye alıp soğan ile havucu kavurun.
Tencereye eti ekleyip güzelce pişirin.
Etler yumuşayınca bulguru ve baharatları ekleyin.
Son olarak sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
Ocağın altını ise en kısık ayara getirip pilavı pişmeye bırakın.
Pilav suyunu çekince tencerenin üzerine kağıt havlu örtüp kapağı kapatın.
10-15 dakika pilav demlendikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.