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Yerel Etkisiz hale getirilen terörist için anma düzenleyeceklerdi! Alçaklara polis müdahalesi!
Yerel

Etkisiz hale getirilen terörist için anma düzenleyeceklerdi! Alçaklara polis müdahalesi!

Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist için İzmir'de anma düzenleyen gruba polis müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 21:10:00 - 2022-08-11 21:14:43
Etkisiz hale getirilen terörist için anma düzenleyeceklerdi! Alçaklara polis müdahalesi!

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı Karabulak kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birini anmak isteyen grubun Ezilenlerin Sosyalist Partisi İzmir İl Başkanlığında toplanacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İl başkanlığına gelen polis 20 kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanlığı, 5 Ağustos'ta Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı Karabulak kırsalında bir ihbarı değerlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek operasyon düzenlendiğini, bu sırada çıkan silahlı çatışmada 2 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütü PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın görevlendirdiği 2 teröristin Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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