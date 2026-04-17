Etkisiz hale getiren kişi, okul saldırısını düzenleyenin son sözlerini açıkladı! Bakın ne demiş!

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına müdahale eden veli Necmettin Bekçi, saldırganın etkisiz hale getirildiği anlarda söylediği sözleri anlattı.

Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, dün eğitim gördüğü okulda yaptığı saldırı anını olay tanığı ve öğrenci velisi olan Necmettin Bekçi anlattı. Necmettin Bekçi, yıllık izinde olduğu için 2 çocuğunun da eğitim gördüğü okulun yakınındaki evinde bulunduğu sırada silah sesleri duyduğunu anlattı. Bekçi, silah seslerinin okuldan geldiğini fark edince koşarak gittiğini söyledi.

 

“DUYDUĞUM SON SÖZÜ AFFET BENİ OLDU”

Bekçi, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin güvenlik güçlerine teslim edildiği anlarda affet beni sözlerini duyduğunu belirterek, “Kendi çocuklarım olmasa dahi girerdim o gün okula. Şahısla iki öğretmen ve kantinci abi mücadele ediyordu. Bende müdahale ettim. Şahıs yere yattı. Ben üzerine baskı uygulamaya başladım dizlerimle kalkmasın diye. Kalkmaya çalışıyordu. Üzerinde bomba da olabilirdi. Bizi de patlatabilirdi. Güvenlik güçlerine teslim ettiğimizde affet beni, affet beni cümlelerini duydum” diye konuştu.

 

“ÇOCUKLARIM DA BEN DE SÜREÇTEN OLUMSUZ ETKİLENDİK”

Kendisinin ve 2 çocuğunun bu süreçten dolayı psikolojik olarak etkilendiklerini söyleyen Bekçi, “Çocuklarımın psikolojisi bu durumdan çok etkilendi. Bundan dolayı çocuklarımı kırsalda bir akrabama getirdim. Çocuklarımla konuştum. Silah seslerinden çok korktuklarını anlattı. Olay yerinde çok kargaşa vardı benim dışımda diğer veliler de girmek istediği için kargaşa çıktı.” açıklamasında bulundu.

