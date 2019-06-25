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Etki’nin 65’inci yılı coşkuyla kutlandı

Etki’nin 65’inci yaşı iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte kutlandı.

25 Haziran 2019 Salı 10:16
Etki’nin 65’inci yılı coşkuyla kutlandı

Etki’nin 65’inci yaşı iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte kutlandı.



Türkiye’nin gençler tarafından yönetilen en eski sivil toplum kuruluşlarından olan AIESEC Türkiye, Etki’nin 65’inci yaşını iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte kutladı.Geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleştirilen galada toplanan bağışlarla, maddi imkanları el vermeyen gençlerin AIESEC uluslararası sosyal sorumluluk projelerine katılmaları fonlandırılacak.



1954 yılında Türk iş dünyasının öncülerinden Nejat Eczacıbaşı’nın girişimleriyle ülkemizde faaliyetlerine başlayan AIESEC, Tekfen Holding Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit ve Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’in danışmanlar kurulu başkanlıklarında bugün 100 bin kişiyi aşan etkisini kutladı. 65 yılda 30 binden fazla gönüllünün Türkiye’de ve yurtdışında sosyal sorumluluk ve staj alanlarında çalışmalarına olanak sağlayan kuruluş, yaptığı değişim sayısı bakımından AIESEC ülkeleri arasında 2 kez peş peşe ‘Mükemmeliyetçilik Ödülü’ne layık görüldü.



İş dünyası bu gece’de buluştu


Ev sahipliğini AIESEC Türkiye Danışmanlar Kurulu Üyesi Dalia Garih’in üstlendiği gecede; Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Tekfen Holding, DeFacto, Elektrolux gibi iş dünyasının önde gelen kurumları, AIESEC Türkiye’ye gönül veren eski ve yeni üyeleri ile buluştu. Yaptığı konuşmasında, “Babam Üzeyir Garih’ten aldığım mirasi oğlum Niv Garih’e devredeceğim” diyen Dalia Garih, ev sahipliğini üstlenmekten duyduğu memnuniyeti paylaştı.



Ödüller sahibini buldu


Gece 65. Etki Yılı Paydaşlık Ödüllerinin verilmesiyle hareketlendi, AIESEC Danışmanlar Yüksek Kurulu Başkanı Prof.Dr. Üstün Ergüder, Niv Garih, Dalia Garih, Eczacıbaşı Holding, Defacto İnsan Kaynaklarıyaptıkları bağışlar ve desteklerinin sembolü olan ödülleri aldılar. Ali Nihat Gökyiğit’in ödülünü ise katılım gösteren kardeşi, Turgut Gökyiğit “Bu ödülü ağabeyim adına alıyorum, ağabeyim ve ailemiz için AIESEC her zaman bir gönül işi olmuştur” diyerek kabul etti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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