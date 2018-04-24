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Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ'cünün örgütle bağlantısı ortaya çıktı!

Edirne'de etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yurtdışındaki örgüt üyeleriyle bağlantıya geçtiği tespit edildi.

24 Nisan 2018 Salı 17:43
Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ'cünün örgütle bağlantısı ortaya çıktı!

Alınan bilgiye göre, Edirne'de örgütün "askerlerden sorumlu imamı" olduğu belirlenen M.B, gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest kaldı.

Savcılıktaki ifadesinde "Bir daha FETÖ üyelerinin geçtiği sokaktan geçmem." diyen M.B, serbest kalır kalmaz yurtdışında yaşayan FETÖ üyeleriyle bağlantıya geçti.

WhatsApp üzerinden örgüt üyeleriyle haberleşen M.B, örgütün üst düzey imamlarına da tutuklamalar ve mahkemeler hakkında bilgiler verdi.

Örgüt üyelerini tekrar organize etmeye çalıştığı belirlenen M.B, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 17:43
  1. Edirne
  2. FETÖ

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