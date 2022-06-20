Etkili koltuk temizliği nasıl yapılır?

Düzenli olarak koltuklarınızı siler, çok fazla kir tutmasına, kirlenmesine müsaade etmezseniz hem daha uzun ömürlü olur, hem de temizlemesi daha kolay olur. Şimdi sizlere etkili koltuk temizliği için bir karışım sunacağız. Bu malzemeleri bir araya getirerek koltuklarınızı silebilir, tertemiz olmasını sağlayabilirsiniz. İşte etkili koltuk temizliğinin püf noktaları;

Koltuk temizliği için kullanılacak malzemeler

1 tatlı kaşığı sıvı sabun

1 çay bardağı yumuşatıcı

1 bardak beyaz sirke

Çok fazla kimyasal içermeyen bu karışımla koltuklarınızı sildiğinizde hem tertemiz olacak hem de fazla kimyasal içermediği için koltuklarınızı yıpratmayacaktır.

Koltuk temizliğinin uygulanışı ve aşamaları

Öncelikle yukarıdaki malzemeleri bir sprey şişesinin içerisine koyunuz ve iyice çalkalayarak homojen bir karışım elde ediniz.

Daha sonra ise karışımı sprey yardımı ile koltuklara sıkınız ve fırça yardımı ile fırçalayınız. Tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz.

Ardından tüm koltukları bu karışım ile fırçaladıktan sonra ılık su yaparak koltukları nemli bez ile siliniz. Sonucun muhteşem ve tam istediğiniz gibi olduğunu göreceksiniz.

İçerisinde ağır kimyasallar barındırmayan bu karışımı güvenle sizlerde kullanabilirsiniz.