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Aktüel Etiyopyalı bazı milli futbolcular Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Etiyopyalı bazı milli futbolcular Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:58:45 -
Etiyopyalı bazı milli futbolcular Kovid-19'a yakalandı

ADDİS ABABA/İSTANBUL (AA) - Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanan Etiyopyalı 5 milli futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Etiyopya Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası için Addis Ababa'da kurulan kampa çağrılan 40 futbolcunun 36'sına Kovid-19 testi yapıldığını ve 5 futbolcuda virüs tespit edildiğini açıkladı.

Federasyon, Kovid-19 tespit edilen futbolcuların isimlerini paylaşmazken 3 gün sonra antrenörler ve destek görevlileri de dahil tüm ekibe Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.

Etiyopya'da 78 bin 819 kişi virüse yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 222'ye yükseldi.

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