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Dünya Etiyopya'daki köy baskınından kötü haber
Dünya

Etiyopya'daki köy baskınından kötü haber

Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz bölgesinde 23 Aralık'ta silahlı gruplar tarafından bir köye yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 207'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:21:00 -
Etiyopya'daki köy baskınından kötü haber

Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz bölgesinde Bulen'e bağlı Bekoji köyünde 23 Aralık tarihinde silahlı gruplar tarafından yapılan saldırıda 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kızıl Haç tarafından bugün yapılan açıklamada, saldırının bilançosunun arttığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ölü sayısının 207'ye yükseldiği belirtildi. Kızıl Haç gönüllüsü Melese Mesfin, 207 kurbanın ve saldırganlardan 15 kişinin defnedildiğini söyledi.

Bulen yetkilisi Kassahun Addisu da 40 binden fazla kişinin bölgedeki etnik çatışmalar nedeniyle evlerinden kaçtığını söylerken, 207 kişinin toprağa verildiğini belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, saldırıyı “katliam” olarak nitelendirerek dün bölgeye federal birlikleri konuşlandırmıştı. Ordu, köye saldırmakla suçlanan 42 silahlı adamı etkisiz hale getirdi.

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