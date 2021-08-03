  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Orman Genel Müdürü: 144 yangın çıktı, 134'ü kontrol altında

Darbeci Said, iki bakanı daha azlettiğini açıkladı!

Şahin'den THK iddialarına cevap: Uçak yapıyordu neden tencereye döndü

Bakan Bilgin: 'Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz'

CHP'yi utandıracak görüntüler! Yangına havadan müdahale böyle yapılıyor!

Ciğerlerimiz yanarken yat keyfi! Yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü

Filistinlilerden 'cenazeyi teslim edin' eylemi! İşgalci İsrail müdahale etti

'Uçaklar ne zaman gelecek?' diyen Akalın'a AB Türkiye Delegasyonu'ndan cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Tunus görüşmesi

Marmaris'te orman yangınında görevliler! Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti
Galatasaray 10 numarasını buldu
Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, mazbatasını aldı
Etiyopya'daki etnik çatışma bir yere daha sıçradı
Dünya Etiyopya'daki etnik çatışma bir yere daha sıçradı
Dünya

Etiyopya'daki etnik çatışma bir yere daha sıçradı

Etiyopya'da Afar ve Somali eyaleti sınırında iki bölge halkı arasında yaşanan çatışmaların ardından Cibuti'de çok sayıda ev ateşe verildi, çıkan olaylarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 11:13:00 -
Etiyopya'daki etnik çatışma bir yere daha sıçradı

Etiyopya'daki etnik çatışma Cibuti'ye sıçradı. Cibuti Başsavcısı Lamisse Mohamed Said yaptığı açıklamada, başkent Cibuti'de çok sayıda evin ateşe verildiğini ve masum insanların yaşamını yitirdiğini belirtti.

Said, çıkan olaylarda 3 kişinin öldüğünü aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü ve bu tür olaylara müsaade etmeyeceklerini dile getiren Said, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Etiyopya'nın kuzeydoğusunda uzun yıllardır arazi anlaşmazlığının görüldüğü Afar ve Somalililer arasında geçen ay çıkan etnik çatışmada yüzlerce kişinin öldüğü ileri sürülmüştü.

Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Cibuti'de nüfusun yüzde 35'ini Afarlar, yüzde 60'ını Somalililer oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay