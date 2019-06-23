Etiyopya'daki darbe girişiminde BAE şüphesi!

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Küresel sömürgeci güçlerin bölgedeki piyonlarını da kullanarak Afrika ülkeleri üzerindeki dizayn çalışması sürüyor. Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in darbe ile devrilmesinin ardından bir darbe girişimi de Sudan’ın komşusu Etiyopya’da yaşandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, dün Amhara'daki yerel hükümete karşı darbe girişiminde bulunulduğunu ancak kalkışmanın kontrol altına alındığını, ölü ve yaralılar olduğunu belirtmişti.

Başbakan Ali, Genelkurmay Başkanı General Seare Mekonnen'in Amhara eyaletindeki başarısız darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu yaralandığını açıklamıştı. Mekonnen'in darbe girişimini bastırmaya çalışırken kendisine yakın kişilerce saldırıya uğradığını ve yaralandığını söyleyen Ali, saldırıyı gerçekleştirenlerin gözaltına alındığını kaydetti. Mekonnen'in sağlık durumuyla ilgili ise bilgi vermemişti.

Ancak Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, yaptığı açıklamada, darbe girişimden birkaç saat sonra Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in başkent Addias Ababa'daki evinde korumaları tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Darbe girişimi sırasında Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve bazı yakın çalışanlarının darbeciler tarafından öldürüldüğünü ifade eden Tilahun, darbenin bastırıldığını yineledi. Darbe girişimi ve suikastın ülkede iç savaş başlatmayı amaçladığını dile getiren Tilahun, çok sayıda darbecinin de gözaltına alındığını belirtti.

Tilahun, "Gelen ilk bilgiler, darbe girişiminin eyaletin güvenlik şefi olan Asaminew Tsige ve destekçileri tarafından yapıldığına yönelik." dedi.

Darbelerin arkasında BAE şüphesi

Doğu Afrika ülkesinde dünkü darbe girişiminin zamanlaması dikkat çekti. Kalkışmanın geçen yıl Başbakan Abiy Ahmed'e suikast girişiminde bulunulan tarihle denk gelmesi manidar karşılanırken darbe girişiminin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin olduğu yorumları yapılıyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ABD'deki Etiyopya Müslümanlarıyla buluştu. Ahmed, burada yaptığı bir konuşmaya damga vuran sözleriyle uzun süre alkışlandı. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile arasında geçen bir konuşmayı anlatan Ahmed, “Size İslam'ı öğreteceğiz” diyen Şeyh Zayid'e “Bizim İslam'ı sizden öğrenmeye ihtiyacımız yok. Siz dini kaybettiniz” ifadelerini kullandı.

"Siz İslam'dan uzaklaştınız"

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, geçtiğimiz yıl bir toplantı sırasında BAE Prensi Muhammed bin Zayed ile arasında geçen bir konuşmayı paylaşmıştı. ABD'deki Etiyopya Müslümanlarıyla buluşan Ahmed, Arap basınında da geniş yankı bulan bir konuşma yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile arasında geçen bir konuşmayı anlatan Ahmed, "Size İslam'ı öğreteceğiz" diyen Şeyh Zayid'i "Bizim İslam'ı sizden öğrenmeye ihtiyacımız yok. Siz dini kaybettiniz" diyerek rezil rüsva etmişti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da İslam enstitüsü kurulması için BAE'li Prens Muhammed bin Zayed'in destek sözüne "Bize hangi konuda yardım edeceksiniz?" sorusu soran Etiyopya Başbakanı, BAE prensinden "Her konuda size yardım edeceğiz, size İslam'ı öğreteceğiz" cevabını almıştı.

Bunun üzerine Etiyopya Başbakanı "Bize İslam'ı öğretmenize ihtiyacımız yok. Çünkü siz İslam'dan uzaklaştınız. Bize sadece Arapçayı hızlı şekilde öğretin, biz İslam'ı anlayıp sizi doğru yola iletiriz" cevabını verdi.

BAE ve Suudi Arabistan 'Afrika Baharı'nı devreye soktu

ABD ve terör devleti İsrail’in bölgedeki piyonu olan BAE’nin içine düştüğü rezaleti prensin yüzüne vuran Etiyopya Başbakanı o sözlerinin ardında BAE tarafından hedef tahtasına konuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye’nin yakın ilişki kurduğu Sudan’daki darbeye de destek vermişti. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Askeri Geçiş Konseyinin halkın yanında durmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan ettiği adımları destekliyor ve teyit ediyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Sudan’daki askeri darbeye destek veren BAE’nin dün Etiyopya’da girişilen darbenin de arkasında olduğu düşünülüyor.

Mısır ve Suudi Arabistanı da yanına alarak ABD ve İsrail başta olmak üzere küresel güçlerin bölgedeki çıkarlarının bekçiliğine soyunan BAE’nin Yemen ve Sudan’ın ardından Etiyopya’ya da el atması Arap Baharı’nın ardından "Afrika Baharı" projesinin devreye sokulduğunu gösteriyor.

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