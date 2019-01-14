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Etiyopya'da yolcu otobüsü devrildi! 17 kişi öldü

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, diğer yolcuların da yaralandığı bildirildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:26
Etiyopya'da yolcu otobüsü devrildi! 17 kişi öldü

Etiyopya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi öldü.

Kazanın yaşandığı Horo Guduru bölgesi yetkilisi Desalegn Tefera, yaptığı açıklamada, Shambu kasabasından Nekempte'ye seyahat eden ve kapasitesinden fazla yolcu taşıyan yolcu otobüsünün devrildiğini belirtti.

Tefera, kazada 17 kişinin öldüğünü, diğer yolcuların yaralandığını ifade etti.

Kazanın otobüsteki teknik bir sorun ya da kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:26
  1. Etiyopya
  2. Oromiya eyaleti
  3. trafik kazası
  4. yolcu otobüsü devrildi
  5. ölü ve yaralılar var

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