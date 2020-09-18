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Aktüel Etiyopya'da silahlı gruplar sivilleri katletti
Aktüel

Etiyopya'da silahlı gruplar sivilleri katletti

Yeniakit Publisher
2020-09-18 12:00:27 -
Etiyopya'da silahlı gruplar sivilleri katletti

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın batısında Benishangul-Gumuz eyaletinde silahlı grupların çok sayıda sivili öldürdüğü bildirildi.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede son bir ay içerisinde farklı mıntıkalarda iki ayrı saldırı dalgasının görüldüğünü, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin de yerinden olduğunu bildirdi.

Komisyon, yaşananlardan derin endişe duyduklarını ifade ederek, hükümete yeterli önlemleri alması çağrısı yaptı.

Yerel medyada, bilinmeyen silahlı gruplar tarafından düzenlediği aktarılan saldırılarda, Amhara, Shinasha, Gumuz ve Agew etnik gruplarının hedef alındığı kaydedildi.

Muhalif Amhara Ulusal Hareketi (NAMA) Sözcüsü Dessalegn Chanie, saldırganların aileleri bir okula götürüp teker teker kurşuna dizdiğini, toplamda 120'den fazla kişinin öldüğünü ileri sürdü.

Addis Ababa hükümeti, yaşananlara ilişkin henüz net bir açıklama yapmazken, zaman zaman etnik çatışmaların görüldüğü bölgede yeni bir şiddet dalgasının başlamasından endişe ediliyor.

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