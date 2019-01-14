0553 313 94 23

Etiyopya'da OLF'ye operasyon

Etiyopya ordusu, anlaşmaya rağmen silah bırakmaya yanaşmayan Oromo Kurtuluş Cephesi'ne (OLF) karşı operasyon başlattı

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:55
Etiyopya'da OLF'ye operasyon

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya ordusu, hükümetle yapılan anlaşmaya rağmen silah bırakmaya yanaşmayan Oromo Kurtuluş Cephesi'ne (OLF) karşı operasyon başlattı.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Berhanu Jula, yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonların geçen yıl terör örgütü listesinden çıkarılan ve hükümetle barış anlaşması yapan örgütün silahsızlandırılmasına yönelik olduğunu belirtti.

Jula, sürgünden dönen örgüt üyelerinin barışçıl mücadele sözüne rağmen bölgede çok sayıda ölüm ve soygun olayına karıştığını ifade etti.

- Hava saldırıları düzenlendi

Yerel medyada yer alan haberlerde, Oromiya eyaletinin batısında konuşlanan militanlara ve kamplara da hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca örgüt üyelerinin bölgede çok sayıda silahlı soyguna karıştığı ileri sürüldü.

Yaklaşık 45 yıl önce kurulan ve Oromo halkına yönelik ayrımcılık ve baskıyla mücadele ettiğini savunan OLF örgütü, hükümet tarafından Haziran 2018'de terör örgütü listesinden çıkarılmıştı.

OLF Başkanı Davud Ibsa ve grubun çok sayıda önde gelen ismi, geçen yıl eylül ayında ülkeye dönmüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:55
  1. Etiyopya
  2. OLF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Umuda Koşanlar Derneği, Kamerun'da 11 su kuyusu açtı
    1. Umuda Koşanlar Derneği, Kamerun'da 11..
    2. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    3. Yunanistan'da "hükümete destek"..
    4. Başkan adayı Döğücü gençlerle buluştu
    5. Bakan Varank açıkladı: 360 bin TL'ye..
    6. Türk ticaret platformu Modanisa..
    7. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması..
    8. "Her 30 dakikada 1 ayağa kalkın"
    9. Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek
    10. LGS sınavsız yerleştirme kayıt..
    11. TEB Özel Bankacılık'a "Türkiye’deki En..
    12. "Cumhur İttifakı, Türk siyasi..
    13. Mısır kaybolduğu öne sürülen diğer..
    14. Osmanlı Stadı yeniden kapılarını açıyor
    15. Trump'tan güç alan YPG geri adım attı:..
    16. Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye..
    17. Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi..
    18. Vodafone KaraKartallılar, Beşiktaş'ı..
    19. MKE Ankaragücü'nde Bayram Bektaş ile..
    20. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!