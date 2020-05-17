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Etiyopya'da Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:47:21 -
Etiyopya'da Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı

ABUJA (AA) - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında konulan yasakları ihlal eden 2 bin 800 kişi gözaltına alındı.

Addis Ababa Polisi tarafından yapılan açıklamada, başkentte Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 2 bin 800 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 1940'ının maske takmadığı, 860'ının toplu etkinlik yasağını ihlal ettiği kaydedildi.

Etiyopya'da Kovid-19'u önlemek için 8 Nisan'da ülkede 5 ay olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Ülkede şimdiye kadar 306 Kovid-19 vakası görülürken, 5 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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