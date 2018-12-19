Etiyopya’da kanlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

Federal Polis Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Benishangul Gumuz eyaletinde, Assosa’danTongo kasabasına giden bir minibüsün geçtiği sırada daha önceden yol kenarında yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

14 kişinin bulunduğu minibüsteki 10 kişi hayatını kaybederken, ciddi şekilde yaralanan dört kişi de bölgedeki Begi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırının, ülkede son dönemde artan etnik şiddeti kışkırtmak isteyen gruplarca yapılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Etiyopya'da geçen yıldan bu yana şiddetlenen etnik çatışmalar, sadece 2018’de 1 milyondan fazla insanın evini terk etmesine neden oldu.