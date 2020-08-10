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Etiyopya'da hükümet karşıtı gösteriler: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:31:14 -
Etiyopya'da hükümet karşıtı gösteriler: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın güneyindeki Wolaita bölgesinde patlak veren hükümet karşıtı gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Eyaleti (SNNP) Barış ve Güvenlik Bürosu Başkanı Alemayehu Bawdi, basına yaptığı açıklamada, hükümetin emirlerini uygulamayan eyaletteki 10 yöneticinin gözaltına alınması sonrası protestoların başladığını belirtti.

Göstericilerin yolları kapattığını ve şiddete başvurduğunu ifade eden Bawdi, yaşanan olaylarda 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Bawdi, durumun normale dönmesi için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Muhalif Wolaita Ulusal Hareketi ise yaşanan olaylarda ölenlerin sayısının 9 olduğunu açıkladı.

Wolaita'da, bölgenin bağımsız eyalet olmasını isteyen muhalifler uzun süredir hükümetle gerginlik yaşıyor.

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