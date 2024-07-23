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Dünya Etiyopya'da felaket! Can kaybı 146'ya yükseldi
Dünya

Etiyopya'da felaket! Can kaybı 146'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-07-23 11:48:00 -
Etiyopya'da felaket! Can kaybı 146'ya yükseldi

Etiyopya'nın güneyinde dün meydana gelen heyelanda can kaybı 146'ya yükseldi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısının 146'ya yükseldiği belirtildi.

Yetkililer, Gofa'nın dağlık bölgesinde yaşanan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 146 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Yetkililerden Misikir Mitiku, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Valisi Dagmawi Ayele, toplumun bu tip felaketlerle başa çıkmak için daha donanımlı olması gerektiğini belirtti.

Ayele, arama-kurtarma çalışmaları ile heyelanın sebep olduğu can kaybı, zarar ve ziyana yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
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Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde meydana geliyor.

Etiyopya'nın güneyinde dün heyelan nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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