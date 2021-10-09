Etiyopya’da çocuklar açlıktan ölüyor

Bölgeye gıda ve tıbbi yardım çağrısında bulunan Griffiths, Etiyopya’da 1980’lerde yaşanan ve yaklaşık 1 milyon insanın ölmesine neden olan kıtlığı hatırlatarak, aynı şeyin yeniden yaşanmamasını umduklarını kaydetti. Tigray bölgesine ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin sadece yüzde 10’unun ulaşabildiğini belirten Griffiths, “İnsanlar normal yemek yerine çiçek, bitki ve kök tüketiyor” açıklamasını yaptı. Griffiths, gıda yetersizliği nedeniyle insanların ölmeye başlayacağına dikkati çekerek yardım çağrısında bulundu.