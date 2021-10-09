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Aktüel Etiyopya’da çocuklar açlıktan ölüyor
Aktüel

Etiyopya’da çocuklar açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde çocuklar başta olmak üzere insanların açlıktan öldüğüne dikkati çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 09:03:00 -
Etiyopya’da çocuklar açlıktan ölüyor

Bölgeye gıda ve tıbbi yardım çağrısında bulunan Griffiths, Etiyopya’da 1980’lerde yaşanan ve yaklaşık 1 milyon insanın ölmesine neden olan kıtlığı hatırlatarak, aynı şeyin yeniden yaşanmamasını umduklarını kaydetti. Tigray bölgesine ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin sadece yüzde 10’unun ulaşabildiğini belirten Griffiths, “İnsanlar normal yemek yerine çiçek, bitki ve kök tüketiyor” açıklamasını yaptı. Griffiths, gıda yetersizliği nedeniyle insanların ölmeye başlayacağına dikkati çekerek yardım çağrısında bulundu.

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