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Dünya Etiyopya'da barış için müzakere ekibi oluşturuldu! Etiyopya Başbakanı konuşması
Dünya

Etiyopya'da barış için müzakere ekibi oluşturuldu! Etiyopya Başbakanı konuşması

Etiyopya'da çatışmaların sonlanması için müzakere heyeti kuruldu

Yeniakit Publisher
2022-06-28 12:22:00 - 2022-06-28 12:57:56
Etiyopya'da barış için müzakere ekibi oluşturuldu! Etiyopya Başbakanı konuşması

Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların sona ermesi için müzakere heyeti kurulduğu bildirildi.

Etiyopya Fana televizyonunun haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, çatışmaların sonlanması için yeni bir adım attıklarını açıkladı.

Mekonnen, barış için oluşturulan heyetin, ülkenin kuzeyindeki çatışmaların sona erdirilmesi için farklı kesimlerle müzakereler yürüteceğini belirtti.

Mekonnen başkanlığındaki heyetin üyeleri arasında Etiyopya Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi Genel Müdürü Temesgen Tiruneh, eski Adalet Bakanı Gedion Timotheos, Büyükelçi Hasan Abdulkadir, Büyükelçi Rıdvan Hüseyin, General Birhanu Bekele gibi isimler de bulunuyor.

ETİYOPYA'DA BARIŞ SÜRECİ

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.

Etiyopya'da ordu ve TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

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alçaklar imansız şerefsizler lanet olsun her yerde kukla rejimler olmasına her yerde alçakların birbirine ihanet etmesine
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