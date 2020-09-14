  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Etiyopya yeni banknotları tedavüle soktu
Ekonomi

Etiyopya yeni banknotları tedavüle soktu

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:22:01 -
Etiyopya yeni banknotları tedavüle soktu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, ülkedeki yasa dışı ekonomik faaliyeti ve yolsuzluğu azaltmak amacıyla yeni banknotları tedavüle soktu.

Başbakan Abiy Ahmed'in tanıttığı banknotlar, 10, 50, 100 ve 200 birr olarak basıldı.

Etiyopya Merkez Bankanı Başkanı Yinager Dessie, yurt dışında basımı yapılan banknotlarla ülkedeki yolsuzluk ve sahte para basımını bitirmenin hedeflendiğini ifade etti.

Banknotlar, güvenlik ve baskı kalitesiyle öne çıkarken, ülkede ilk defa 200 birrlik (yaklaşık 41 Türk lirası) banknot da basılmış oldu.

Eski banknotların ne zamana kadar tedavülde kalacağına ilişkin açıklama ise yapılmadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı
Siyaset

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı

İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta, memleketi Samsun’a hareket etti. İlin girişinde Usta’yı karşılayan İYİ Partililer, meşale yakarak otluk aland..
Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında
Gündem

Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya yetkilileri Türk gaz ve petrol şirketlerini L..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı