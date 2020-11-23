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Aktüel Etiyopya, TPLF liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacak
Aktüel

Etiyopya, TPLF liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:19:32 -
Etiyopya, TPLF liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacak

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, askeri operasyon düzenlediği isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) liderlerini terör suçlamasıyla yargılayacağını açıkladı.

Etiyopya Adalet Bakanı Gedion Timothewos ve Olağanüstü Hal Görev Gücü Sözcüsü Büyükelçi Rıdvan Hüseyin, düzenledikleri ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Timothewos, ulusal orduya saldırmanın ve anayasayı çiğnemenin vatana ihanet olduğunu, TPLF liderlerinin Amhara eyaletindeki şehirlere yapılan roketli saldırılardan ötürü de terör suçuyla yargılanacağını ifade etti.

Büyükelçi Hüseyin de eyaletin başkenti Mekelle'nin tamamen kuşatıldığını ve Tigray güçlerine teslim olmaları için 72 saat süre verildiğini hatırlattı.

TPLF güçlerinin tarihi Aksum şehrinden kaçarken havalimanı ve yollara zarar verdiğini kaydeden Hüseyin, bölgede yaşayan halkın TLPF propagandasına karşı dikkatli olmasını istedi.

- "Masaya oturmayacağız"

Hüseyin, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın çatışmanın durması için atadığı 3 kişilik delegenin, Başbakan Abiy Ahmed ile görüşeceğini ancak TPLF ile masaya oturmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Bu arada Ulusal Savunma Güçleri, Dansha, Humera, Shire, Shiraro, Aksum, Adwa, Adigrat, Alamata, Chercher, Mehoni, Korem ve Hamus'da kontrolü sağladığını duyurdu.

- Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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