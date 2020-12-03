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Aktüel Etiyopya, Tigray bölgesine insani yardım konusunda Birleşmiş Milletler ile anlaştı
Aktüel

Etiyopya, Tigray bölgesine insani yardım konusunda Birleşmiş Milletler ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:16:45 -
Etiyopya, Tigray bölgesine insani yardım konusunda Birleşmiş Milletler ile anlaştı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya hükümeti, askeri operasyonu tamamladığı Tigray bölgesine insani yardım konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başbakan Abiy Ahmed'in Sözcüsü Billene Seyoum, yaptığı açıklamada, BM bünyesinde Tigray bölgesine gıda, ilaç ve çadır gibi insani yardım malzemeleri gönderileceği bilgisini paylaştı.

Seyoum, Etiyopya hükümeti ile BM arasında, Tigray bölgesine insani yardımın genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

- TPLF, savaşın devam ettiğini ileri sürdü

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) federal orduya yönelik saldırılarının ardından 4 Kasım'da başlattığı operasyonu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye girmesinin ardından hafta sonu başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

TPLF ise savaşın tüm cephelerde devam ettiğini açıklayarak hükümete "tüm birliklerini Tigray'dan çekmesi" çağrısı yapmıştı.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

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