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Etiyopya telekom şirketini özelleştirecek

05 Temmuz 2019 Cuma 16:32
Etiyopya telekom şirketini özelleştirecek

ADDİS ABABA (AA) - Afrika'nın en kalabalık nüfusuna sahip ikinci ülkesi olan Etiyopya, devlete ait Ethio Telecom'u özelleştirecek.

Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Eyop Tekalign, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2020 başlarında tamamlanması beklenen ihaleyle iki uluslararası şirketin ülkedeki telekomünikasyon pazarına girmesine izin verileceğini söyledi.

Ethio Telecom'un yüzde 49'unun özelleştirilerek bu payın ihaleyi alan iki şirket tarafından kontrol edileceğini ifade eden Tekalign, ayrıca şirketin bundan sonra ikiye bölünerek hizmetlerini sürdüreceğini belirtti.

Tekalign, şirketin altyapı sağlayıcısı olmanın yanı sıra başka bir alanda da telekom hizmetleri vereceğini kaydederek, ihaleye en az 60 şirketin katılmasını beklediklerini ifade etti.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, 2018 itibarıyla yaklaşık 40 milyon mobil kullanıcı bulunuyor.



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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:32
  1. Etiyopya
  2. Telekomünikasyon

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