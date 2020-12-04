Etiyopya, Sudan'a kaçan mültecileri geri getirmek için çalışma başlattı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınan mültecilerin geri getirilmesi için çalışma başlattığını duyurdu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sudan ve Etiyopya'nın mültecilerin acilen ülkesine dönmesi için anlaşmaya vardıklarını belirtti.

İki ülkenin mültecilerin yurda dönüşü için hazırlanan plan üzerine çalışmayı sürdürdüğünü ifade eden Mufti, Etiyopya'nın mültecilerin ve göçmenlerin geri getirilmesi konusunda tecrübeli olduğunu, planın kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Öte yandan, Başbakan Abiy Ahmed, hafta başında yaptığı açıklamada, Sudan'a kaçan mültecilerin içerisindeki erkeklerin çokluğuna dikkati çekerek, bu kişilerin arasında 9 Kasım'da Maikadra kasabasında yapılan ve 600 kişinin ölümüne yol açan katliamın failleri olabileceğini belirtmişti.

4 Kasım'da, bölgeyi yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) federal orduya yönelik saldırılarının ardından başlatılan operasyonda binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

- TPLF, savaşın sürdüğünü ileri sürdü

Etiyopya hükümeti, hafta sonu Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye girmesinin ardından operasyonu başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

TPLF ise savaşın tüm cephelerde devam ettiğini açıklayarak hükümete "tüm birliklerini Tigray'dan çekmesi" çağrısı yapmıştı.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.